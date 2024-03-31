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الأحد، 31-03-2024 10:37 ص

فرق الإنقاذ الأمريكية تستعد لرفع أول جزء من الجسر المنهار في بالتيمور

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون أمريكيون، إن فرق الإنقاذ عكفت على رفع أول جزء من حطام جسر فرنسيس سكوت كي المنهار في بالتيمور من المياه يوم السبت للسماح للمراكب وزوارق القطر بالوصول إلى موقع الحادث.اضافة اعلان


وبينوا أن هذه هي الخطوة الأولى في عملية معقدة لإعادة فتح الميناء المغلق في المدينة منذ انهيار الجسر الفولاذي في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى مقتل 6 من العمال.

ووقع الحادث عندما اصطدمت سفينة حاويات ضخمة بأحد أعمدة الجسر مما أدى إلى سقوط جزء كبير من الجسر في نهر باتابسكو وإعاقة الحركة في قناة الشحن في ميناء بالتيمور.

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في مؤتمر صحفي، إن جزءا من البنية الفوقية الفولاذية للجسر سيُقطع إلى قطعة واحدة بحيث يمكن رفعها عبر رافعة إلى مركب ونقلها إلى موقع (تريد بوينت أتلانتيك) القريب في سباروز بوينت.

وأضاف "سيسمح لنا هذا في النهاية بفتح قناة مؤقتة ستساعدنا في إرسال المزيد من السفن إلى المياه في محيط موقع الانهيار".

وذكر "لن يستغرق الأمر ساعات ولن يستغرق أياما، ولكن بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة من العمل، يمكننا نقل المزيد من القاطرات والمزيد من المراكب والقوارب إلى المنطقة لتسريع وتيرة عملنا".

 




 

 


 

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