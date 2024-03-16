السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

السير تكشف سبب الازدحام المروري بعد الملتقى باتجاه المطار

الأردنية للطيران تعلن عن أسعار تفضيلية على تذاكر السفر خلال شهر رمضان المبارك

تطورات حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

الدفاع المدني ينقذ عائلة من 7 اشخاص في حريق شقة بالعقبة - صورة

استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا شبابيا من مخيم إربد

إطلاق نار على فلسطيني في الخليل بزعم تنفيذ عملية

مظاهرات ومسيرات في أنحاء بريطانيا لوقف إطلاق النار في غزة

هيئة الطاقة تتلقى 40 طلبا للحصول على تراخيص في عدد من القطاعات

الحنيطي يشرف على تجهيز طائرات المساعدات الأردنية المتوجهة إلى غزة

السبت، 16-03-2024 05:13 م

تطورات حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

3202414113356353202816


الوكيل الإخباري - شدّد مشرّعون أميركيون على أن مشروع قانون من شأن إقراره أن يجبر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك على بيعه وإلا حظره في الولايات المتحدة، سيمضي قدما بحذر في مجلس الشيوخ بعدما صادق عليه مجلس النواب.اضافة اعلان


وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يحظر في غضون أشهر.

ولكن آمال خصوم "تيك توك" بمضي مجلس الشيوخ سريعا في المصادقة على مشروع القانون تبخّرت، إذا قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي والذي قد يستغرق أشهرا.

وقال السناتور رون وايدن إن "هذه المجالات تتطور وتتغيّر بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير من خلال التحرك بسرعة كبيرة أو من دون الحقائق".

وتعد المصادقة على نص تشريعي بهذا الحجم مهمة في غاية الصعوبة في عام يشهد انتخابات رئاسية، مع توقّع مؤيدين للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ من دون أي مصادقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
١١

تركيا: إنقاذ وضبط 68 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إزمير

١

جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان

١

هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن حادث بحري غرب الحديدة

65f4adbc4236043b2128ff1d

كييف تعترف مرة أخرى بتفوق القوات الروسية على القوات الأوكرانية في المدفعية الثقيلة

65f4d0454c59b7768c6d4256

مايك بنس يعلن رفضه دعم دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة

65f4b30f4c59b732c42efdb1

الصين تؤكد استعدادها لتقديم كل ما يمكن لإطلاق مفاوضات بين موسكو وكييف

أخبار متعلقة
373f1260-5419-11ee-ab32-cd01884f751c

النواب الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر تيك توك

65e5680b4236045d496473a2

بكين تأمل في تحسن العلاقات مع واشنطن

260243

ما جديد "انفصال تكساس" عن الولايات المتحدة؟

65e3c7c242360461ce13a722

زوجة بايدن: ترامب يشكل خطرا على النساء ويتفاخر بالعنف

1000432290

"سي إن إن": اكتشاف منطاد استطلاعي بالقرب من سواحل ألاسكا

1000432251

بغداد: واشنطن اعتذرت على عدم إبلاغنا مسبقا بالغارات الجوية