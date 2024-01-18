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الخميس، 18-01-2024 01:20 م

مدير منظمة الصحة العالمية: استعدوا لوباء X

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الوكيل الإخباري- دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول إلى الاستعداد لمواجهة وباء X، معربا عن تفاؤله بتوصل بلدان العالم إلى اتفاق حول الوباء حتى مايو المقبل.

وفي حديث في حلقة نقاش بعنوان "الاستعداد لمرض X" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال غيبريسوس إن "اتفاقية الوباء قادرة على دمج كل التجارب والتحديات والحلول التي واجهناها في واحدة".

وسلط الضوء على مصطلح "المرض X"، الذي يشير إلى مرض غير معروف تم وصفه لأول مرة في عام 2018، مؤكدا على حتمية الأحداث غير المتوقعة.

ودعا غيبريسوس إلى عدم مواجهة الشكوك دون الاستعداد وشجع إلى الاستعداد للمجهول المحتمل، مؤكدا أهمية البحث والتطوير والبنية التحتية الصحية وتأهب القوى العاملة للمرض X.

وشدد على أهمية الصحة الأولية، مشيرا إلى الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، مضيفا: "الأمر يتعلق بعدو مشترك وبدون استجابة مشتركة، بدءا من الاستعداد... فسوف نواجه نفس مشكلة كوفيد".

وفي معرض تسليط الضوء على الموعد النهائي في مايو 2024 لاتفاقية الوباء، أعرب غيبريسوس عن أمله في أن تتوصل الدول إلى هذا الاتفاق بحلول ذلك الوقت.

وأشار إلى أنه إذا فشل الجيل الحالي، ذو الخبرة المباشرة في التحرك، فإنه يشك في نجاح الجيل القادم، مشددا على أنه "من أجل أبنائنا وأحفادنا، يجب علينا إعداد العالم للمستقبل".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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