الثلاثاء 09-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: دهس جيش الاحتلال لشهيد طولكرم انحطاط أخلاقي

حزب الله يرد على اغتيال إسرائيل لقائده وسام طويل في لبنان

مكافحة المخدرات: ضبط مطلوبين وتجار ومروجين بحملات أمنية في مختلف مناطق المملكة

اغتيال 3 اعضاء من حزب الله في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم بالغندورية

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

وفاة نصف مليون مصري في 2023

للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع .. اشتباكات في شمال قطاع غزة

إصابة 15 فلسطينيا بقصف ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم

هنية: طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية

95 مليار دولار خسائر تأمينية بسبب الكوارث الطبيعية في 2023

عاجل

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

الثلاثاء، 09-01-2024 10:29 ص

الصحة العالمية: ربع سكان اليمن يعانون من الصدمات النفسية

22525124452


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إن العديد من المناطق في اليمن تعاني نقصاً حاداً في خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

اضافة اعلان


وقدرت المنظمة، في تقرير حديث لها، عدد الأشخاص الذين يعانون من الصدمات النفسية والإجهاد الناجم عن النزاع المستمر بنحو 7 ملايين شخص، أي ما يقرب ربع سكان اليمن، بينما يحتاج جميعهم إلى دعمٍ صحيّ نفسي، ولا يتمكن سوى 120 ألفاً فقط من الوصول المستمر للخدمات.


وذكرت أن العديد من المناطق في اليمن تعاني نقصاً حاداً في خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، بسبب قلة عدد الاختصاصيين المدربين والمراكز العلاجية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
659cfeab4c59b7737870f2c8

الجيش الروسي يتزود بمدافع "كوليتسيا-إس في" الجديدة البعيدة المدى

5940403_1698752443

حزب الله يرد على اغتيال إسرائيل لقائده وسام طويل في لبنان

659cf0954236043dea2f6704

مادورو يقرّ خطة البرلمان لقانون ضم أراضٍ من غويانا

VPBTJWQVHM

اغتيال 3 اعضاء من حزب الله في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم بالغندورية

659ceb4a423604667d5c5978

برلمان كوريا الجنوبية يصادق على تشريع يجرم استهلاك لحوم الكلاب

659d00524c59b772ec5a4ea5

وفاة نصف مليون مصري في 2023

أخبار متعلقة
1074

12 دولة توجه تحذيراً للحوثيين

٠٠

بريطانيا: انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب

d988d8b2d98ad8b1-d8a7d984d8afd981d8a7d8b9-d8a7d984d8a8d8b1d98ad8b7d8a7d986d98a-d985d8b3d8aad8b9d8afd988d986-d984d984d982d98ad8a7d985_6591f59c17761

وزير الدفاع البريطاني: مستعدون لتحرك مباشر ضد الحوثيين

٥

أميركا: أسقطنا صاروخين حوثيين استهدفا سفينة بالبحر الأحمر

٨٨

تعرّض سفينة حاويات لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر

reuters_com_2023_newsml_RC25H4ABDW11

هجمات الحوثيين.. قائد البحرية الأميركية يكشف تطورات مقلقة في البحر الاحمر