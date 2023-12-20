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الأربعاء، 20-12-2023 08:55 م

الصحة العالمية: ظهور متحور جديد لكورونا

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الوكيل الإخباري - صنّفت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19، الذي يُعرف باسم " JN.1"، على أنه متحوّرٌ منفصلٌ مثيرٌ للاهتمام؛ نظرا لسرعة انتشاره، وهو ناتج عن السلالة الأم BA.2.86.

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ووفقا للمنظمة، واستنادًا إلى البيّنات المتاحة، يُشير التقييم إلى أن الخطر الإضافي الذي يشكله متحور JN.1 على الصحة العامة العالمية خطرٌ منخفض، وعلى الرغم من ذلك، ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد المتحور الجديد من عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان، بحسب بيان صادر عن المنظمة وصل لوكالة الأنباء الأردنية نسخة منه، اليوم الأربعاء.


وأوضحت المنظمة، أنه لا تزال اللقاحات الحالية تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور JN.1 وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا-سارس-2، وهو الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.


وتابعت، ومرض كوفيد-19 ليس هو المرض التنفسي الوحيد المنتشر، فالإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراضٌ آخذةٌ في الانتشار.


ونصحت المنظمة الأشخاص باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة؛ وتشمل هذه التدابير: ارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، والمحافظة على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان، والحرص على تحسين التهوية،وغيرها.


فيما نصحت المنظمة العاملين الصحيين والمرافق الصحية بمراعاة تعميم ارتداء الكمامات في المرافق الصحية، وكذلك ارتداء الكمامات المناسبة وأقنعة التنفس وغيرها من معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للمرضى المصابين بعدوى كوفيد-19 المشتبه فيها والمؤكدة، وتحسين التهوية في المرافق الصحية.


 




 

 


 

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