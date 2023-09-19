الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

توفير 22 مليون دينار لتطوير منفذ الدرة الحدودي مع السعودية

الخصاونة يكشف عن قرار قريب ستتخذه الحكومة

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي الأردنيين إلى البنوك اليوم

العاصمة الأعلى.. نحو 45 ألف واقعة زواج و13 ألف طلاق في الأردن العام الماضي

الصفدي ينقل تهنئة الملك للمستشار الألماني

الملكة: المشاعر تجاه اللاجئين والمهاجرين أصبحت مستقطبة ومسيسة

ذو الـ 7 سنوات .. وفاة الطالب معتز أبو الخيل

مدينتان عربيتان ضمن أجمل مدن العالم لعام 2023 - أسماء

الشاب الكفيف "سليمان مأمون" يروي تفاصيل تفوقه بكلية لومينوس

الإفتاء توضح حكم بيع السلعة بأقلّ من سعر السوق

الثلاثاء، 19-09-2023 11:25 ص

مدينتان عربيتان ضمن أجمل مدن العالم لعام 2023 - أسماء

venise-header


الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة بأجمل مدن العالم لعام 2023، والتي ضمن مدينتين عربيتين.

اضافة اعلان


وتكونت القائمة من 24 مدينة، ضمت كل من مدينتي دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة مراكش في المملكة المغربية.


وتاليا أجمل مدن العالم ونسبة الجمال، وفقاً للتصنيف: 


مدينة البندقية: 83.3%
مدينة روما: 82.0%
مدينة برشلونة: 81.9%
مدينة براغ: 78.7%
مدينة نيويورك: 77.7%
مدينة أثينا: 77.5%
مدينة بودابست: 75.9% 
مدينة فيينا: 75.8%
مدينة  بوردو: 75.3%
مدينة ميلان: 75.1 
مدينة ستوكهولم: 74.8%
مدينة باريس: 74.7%
مدينة فلورنسا: 73.6%
مدينة كوبنهاجن: 73.2%
مدينة مراكش: 72.7 
مدينة شيكاغو: 71.7% 
مدينة أمستردام : 71.7% 
مدينة برلين: 71.3%
مدينة إسطنبول: 70.2%
مدينة سانت بطرسبرغ: 69.2%
مدينة ستراسبورغ: 69.1%
مدينة دبي: 67.6%
مدينة ميامي: 63.0%
مدينة بكين: 55.6%

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65095a5c42360411db4a35f7

تقرير: بايدن سيفشل في حشد الدعم لكييف في الأمم المتحدة

650969f04c59b71c5738a962

الأمم المتحدة: 1200 طفل توفوا بمخيمات اللاجئين في السودان منذ مايو

5 (5)

شاهد : اين يقع الاعصار "لي" حالياً ولأين يتجه ؟

image - 2023-09-19T111048.450

بايدن يتفهّم التركيز على سنه ويتهم ترامب بمحاولة تدمير الديمقراطية

341572

أوكرانيا تسقط 27 مسيّرة روسية خلال الليل

image - 2023-09-19T100858.630

باريس وواشنطن ترحبان بدخول المساعدات الانسانية إلى ناغورني قره باغ

أخبار متعلقة
65088f1c42360403f20add05

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي وبن زايد

65082bde42360402540cea42

السيسي يتوجه إلى الإمارات

5

الإمارات تصادر 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال

6

الإمارات تُحبط تهريب 13 طناً من الكبتاجون بقيمة 3 مليار درهم

65001224423604152d5fe8b1

الإمارات تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

329946

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 قتيلا