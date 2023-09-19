مدينتان عربيتان ضمن أجمل مدن العالم لعام 2023 - أسماء

الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة بأجمل مدن العالم لعام 2023، والتي ضمن مدينتين عربيتين.

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وتكونت القائمة من 24 مدينة، ضمت كل من مدينتي دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة مراكش في المملكة المغربية.



وتاليا أجمل مدن العالم ونسبة الجمال، وفقاً للتصنيف:



مدينة البندقية: 83.3%

مدينة روما: 82.0%

مدينة برشلونة: 81.9%

مدينة براغ: 78.7%

مدينة نيويورك: 77.7%

مدينة أثينا: 77.5%

مدينة بودابست: 75.9%

مدينة فيينا: 75.8%

مدينة بوردو: 75.3%

مدينة ميلان: 75.1

مدينة ستوكهولم: 74.8%

مدينة باريس: 74.7%

مدينة فلورنسا: 73.6%

مدينة كوبنهاجن: 73.2%

مدينة مراكش: 72.7

مدينة شيكاغو: 71.7%

مدينة أمستردام : 71.7%

مدينة برلين: 71.3%

مدينة إسطنبول: 70.2%

مدينة سانت بطرسبرغ: 69.2%

مدينة ستراسبورغ: 69.1%

مدينة دبي: 67.6%

مدينة ميامي: 63.0%

مدينة بكين: 55.6%