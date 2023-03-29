مرسوم بتعيين خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في إمارة أبوظبي

الوكيل الاخباري - أصدر الرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد، مرسوما أميريا بتعيين خالد بن محمد بن زايد ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية الأربعاء.



وكذلك، أصدر الشيخ محمد قراراً بتعيين منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد.



وأصدر الشيخ محمد مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

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