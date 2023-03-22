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الأربعاء، 22-03-2023 07:50 ص

مركز الفلك الدولي يرصد أول صورة لهلال رمضان صباح اليوم

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الوكيل الإخباري - رصد مركز الفلك الدولي أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ والذي تم تصويره نهارا صباح اليوم الأربعاء من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.

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ونشر المركز الصورة وتفاصيلها حيث تم تصويرها اليوم الاربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة. 

 


 




 

 


 

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