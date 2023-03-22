مركز الفلك الدولي يرصد أول صورة لهلال رمضان صباح اليوم

الوكيل الإخباري - رصد مركز الفلك الدولي أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ والذي تم تصويره نهارا صباح اليوم الأربعاء من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.
ونشر المركز الصورة وتفاصيلها حيث تم تصويرها اليوم الاربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة.
عاجل: أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ. كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة. تصوير محمد عودة وأسامة غنام وأنس محمد. pic.twitter.com/tJaUFZEdiE— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023