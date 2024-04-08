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الإثنين، 08-04-2024 11:13 ص

مرسوم ملكي في البحرين بالعفو عن 1584 محكوما

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الوكيل الإخباري - أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا ساميا شاملاً للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم وتزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي 1584 محكوما.اضافة اعلان


وجاء في بيان، نشر على وكالة أنباء البحرين "بنا" أن العفو يأتي "انطلاقا من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون".

كما يأتي من "اعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص".

 




 

 


 

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