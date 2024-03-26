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الثلاثاء، 26-03-2024 09:12 ص

سفير البحرين لدى روسيا يؤكد رغبة بلاده في الانضمام إلى بريكس

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الوكيل الاخباري- صرح سفير البحرين في موسكو أحمد الساعاتي بأن بلاده تسعى للانضمام إلى مجموعة "بريكس" والمشاركة في أعمالها، لكن بعض الوثائق ليست جاهزة بعد للانضمام إليها.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الساعاتي قوله: "نحاول الانضمام والمشاركة في عمل كل من مجموعة بريكس وغيرها من المنظمات الاقتصادية والسياسية الدولية.. لقد فعلت روسيا كل شيء من أجل أن نكون أيضا في هذه المجموعة، لكن هناك وثائق ليست جاهزة بعد لانضمامنا إليها".

وفي الأول من يناير، تولت روسيا رئاسة "بريكس" لهذا العام، الذي تميزت بدايته بانضمام أعضاء جدد إلى المجموعة، وذلك بعد أن قررت قمة "بريكس" في 2023 توجيه الدعوة لمصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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