مرضٌ غامضٌ يقتل 20 طفلاً في أفغانستان

الوكيل الإخباري-تسببت حالة انتشار لمرض غامض في وفاة 20 طفلاً في مقاطعة هلمند جنوبي أفغانستان، وفقا لمدير إدارة الإعلام والثقافة بالمقاطعة حافظ راشد يوم أمس الأربعاء.



وأوضح راشد أن الأطفال المصابين ماتوا على مدار اليومين الماضيين في ناحية باغران.. «سبب تفشي المرض قد يكون شرب الماء الملوث».



وقال إن بعض المصابين، منهم أطفال، يتلقون العلاج الطبي في مركز صحي محلي، مشيرا إلى أن الافتقار إلى مرافق البنية التحتية، منها المراكز الصحية، والوصول إلى المياه الصالحة للشرب في المناطق النائية في أفغانستان جعل القرويين المحليين في البلاد عرضة للموت بسبب أمراض يمكن علاجها.

اضافة اعلان

عكاظ