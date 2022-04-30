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السبت، 30-04-2022 12:14 م

مركز الفلك الدولي ينشر صورة هلال آخر رمضان

هلالللل


الوكيل الإخباري - نشر مركز الفلك الدولي صباح اليوم السبت صورة هلال آخر شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

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وقال المركز في تغريدة عبر تويتر إنه تم تصوير الهلال نهار السبت من مدينة أبوظبي وبصعوبة، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.
وأشار إلى أن وقت التصوير كان صباح اليوم السبت عند الساعة 09:30 صباحا بتوقيت الإمارات. وكان يبعد القمر عن الشمس 7.1 درجة.


وأوضح المركز أن هذه الصورة هي لهلال آخر شهر رمضان وليس هلال العيد، مؤكدا أن رؤية هلال العيد اليوم السبت من جميع دول العالم الإسلامي مستحيلة.


 

 

 

الشروق


 




 

 


 

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