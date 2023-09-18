الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

الازمات ينفي صحة تسجيلات تدعي قطع الكهرباء والانترنت عن المملكة غداً

إدارة الأزمات يوضح حول الاستجابة لسيناريو وقوع زلزال في الأردن

الملك يعزي 5 عشائر اردنية

العيسوي يلتقي عددا من الوفود بالديوان الملكي الهاشمي

اختيار الملكة رانيا رئيساً عالمياً مشاركاً لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي

جلسة حوارية في الكرك عن تعزيز دور المرأة سياسيا

نائب الملك يتابع مجريات تمرين درب الأمان 3

مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الأميركية

الارصاد : هذا موعد بدء فصل الخريف وعدد أيامه

البيت الأبيض يؤكد إطلاق إيران سراح خمسة أمريكيين

الإثنين، 18-09-2023 11:21 م

مسؤول إيراني يكشف حقيقة إسقاط 8 طائرات مسيرة شمالي البلاد

6508a8fd4c59b74c40638380


الوكيل الاخباري- أعلن النائب السياسي والأمني لمحافظة "جولستان" (شمال إيران) علي مهاجر اليوم الاثنين، أن سقوط طائرة مسيرة في مدينة "جرجان"(عاصمة المحافظة) أدى إلى إصابة شخصين.

اضافة اعلان

 

وأوضح علي مهاجر قائلا: "تحطمت هذه الطائرة حوالي الساعة التاسعة صباحا وسقطت قطعها في بعض مناطق المدينة".

ونفى مهاجر الأنباء المتداولة عن إسقاط 8 طائرات مسيرة، مضيفا: "هذه القطع تعود لطائرة مسيرة واحدة".

وأردف: "ان القوات العسكرية والأمنية تحقق في أبعاد هذه الحادثة.. نتيجة سقوط هذه الطائرة بدون طيار في المناطق السكنية أصيب مواطنان اثنان".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلايي نيك في مداخلة تلفزيونية تعليقا على حادثة كركان، إنه خلال عملية الاختبار البحثي للمنظومات الهجومية والمسيرة التي تمت بالمنطقة الصحراوية ، تعرضت إحدى هذه المنظومات لخلل فني وانحرفت عن المسار الرئيسي وتفككت وسقطت أجزاء منها في مدينة جرجان، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ والعمليات قامت بجمع الأجزاء المتساقطة.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65088e7a42360408a53533c1

الجيش المصري يرسل مساعدات للمناطق الأكثر احتياجا في السودان

65088f1c42360403f20add05

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي وبن زايد

65088dd24c59b74c40638368

زاخاروفا تعلق على شكوى أوكرانيا ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا في منظمة التجارة العالمية

650886db4236047fe614e493

وزير بولندي يحدد شرط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

65087db04c59b7583d0dff05

البيت الأبيض: بايدن يتصل بالعاهل المغربي لتقديم التعازي بضحايا الزلزال

6508729d4236040428436b0d

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية