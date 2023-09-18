مسؤول إيراني يكشف حقيقة إسقاط 8 طائرات مسيرة شمالي البلاد

الوكيل الاخباري- أعلن النائب السياسي والأمني لمحافظة "جولستان" (شمال إيران) علي مهاجر اليوم الاثنين، أن سقوط طائرة مسيرة في مدينة "جرجان"(عاصمة المحافظة) أدى إلى إصابة شخصين.

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وأوضح علي مهاجر قائلا: "تحطمت هذه الطائرة حوالي الساعة التاسعة صباحا وسقطت قطعها في بعض مناطق المدينة".



ونفى مهاجر الأنباء المتداولة عن إسقاط 8 طائرات مسيرة، مضيفا: "هذه القطع تعود لطائرة مسيرة واحدة".



وأردف: "ان القوات العسكرية والأمنية تحقق في أبعاد هذه الحادثة.. نتيجة سقوط هذه الطائرة بدون طيار في المناطق السكنية أصيب مواطنان اثنان".



وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلايي نيك في مداخلة تلفزيونية تعليقا على حادثة كركان، إنه خلال عملية الاختبار البحثي للمنظومات الهجومية والمسيرة التي تمت بالمنطقة الصحراوية ، تعرضت إحدى هذه المنظومات لخلل فني وانحرفت عن المسار الرئيسي وتفككت وسقطت أجزاء منها في مدينة جرجان، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ والعمليات قامت بجمع الأجزاء المتساقطة.