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الأحد، 14-04-2024 01:56 م

الاحتلال: أمريكا وبريطانيا وفرنسا شاركوا بالتصدي للهجوم الإيراني

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الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، أن الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا تحركت خلال الضربات الإيرانية التي استهدفت "إسرائيل" الليلة الماضية.اضافة اعلان


وأفاد هاغاري، بأن تل أبيب تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، مضيفا أنه لقد كانت هذه الشراكة وثيقة دائما، لكنها تجلّت الليلة بطريقة غير عادية.

وأضاف هاغاري أنه بخلاف عمليات الإطلاق من داخل إيران، تم تنفيذ عدة عمليات إطلاق من أراضي العراق واليمن، لكنها لم تصل إلى أهدافها.

وشنّت إيران الليلة الماضية أول هجوم مباشر على "إسرائيل" باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي، في تصعيد ينذر بمزيد من التوتر في الشرق الأوسط المضطرب.

 




 

 


 

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