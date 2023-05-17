مسؤول سوري: الأسد يحضر القمة العربية

الوكيل الإخباري- قال مسؤول سوري رفيع إن الرئيس السوري بشار الأسد سيحضر قمة جدة التي تعقد بعد غد الجمعة.



وقال الدكتور أيمن سوسان، مساعد وزير الخارجية السوري في تصريحات ، إن «الرئيس السوري بشار الأسد سيكون حاضراً في جدة».



وتشارك سوريا في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية المقررة بعد 12 عاماً من الغياب.



ونوه مساعد وزير الخارجية والمغتربين السوري، بانعقاد القمة العربية في السعودية «بمكانتها الكبيرة وثقلها وسياستها المعتدلة».



وأضاف سوسان في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الجميع يأمل أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة. وأضاف: «أهمية انعقاد القمة في السعودية أمر لا يمكن الحديث عنه لأنه بدهيّ وواضح. السعودية بمكانتها الكبيرة وبثقلها وسياستها المعتدلة، يأمل الجميع أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة وسط أجواء من التفاؤل تسيطر على الجميع».

اضافة اعلان

الشرق الأوسط