السبت 09-09-2023
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السبت، 09-09-2023 05:09 م

مسؤول مغربي يوجه نداء عاجل بشأن جرحى الزلزال

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الوكيل الاخباري- أعلن مسؤول المركز المغربي الجهوي لتحاقن الدم في مراكش أن جرحى الزلزال الذي ضرب البلاد يحتاجون إلى كميات كبيرة من الدم.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المسؤول قوله إن "الجرحى سيحتاجون بالتأكيد إلى كميات كبيرة من الدم، مؤكدا أن المركز مستعد لاستقبال المتبرعين.

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وتوافد عدد كبير من المواطنين المغاربة صباح اليوم السبت على المركز، وذلك استجابة لنداءات التبرع بالدم.

 

وتجري حاليا تعبئة كبيرة في مستشفيات مراكش من أجل علاج الجرحى.

وناشد المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، العناصر الأمنية بالتبرع بالدم.

وأكد في مذكرة مستعجلة بضرورة تنظيم حملة واسعة في صفوف الأمن الوطني لتوفير الدم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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