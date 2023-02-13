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الإثنين، 13-02-2023 01:11 م

مساعدات عربية ودولية إضافية تصل إلى سوريا

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الوكيل الاخباري- وصل اليوم الاثنين، المزيد من المساعدات العربية والدولية إلى سوريا لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أسبوع وتجاوز عدد ضحاياه الخمسة آلاف، في حصيلة غير نهائية.

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ووصلت طائرة عراقية إلى مطار حلب الدولي محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، على متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية للمتضررين من الزلزال.

كما وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ 86 طنا و420 كيلوغراما من المساعدات تتضمن مواد غذائية وخيما وبطانيات.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت طائرتان إماراتيتان وأخرى ليبية، تحمل مواد غذائية وإغاثية للمتضررين.

هذا ووصلت قافلة مساعدات إلى مدينة اللاذقية مقدمة من "حزب الله" اللبناني تضم 22 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية لدعم العائلات المتضررة من الزلزال.

كما وصلت طائرتا مساعدات مقدمة من الشعب الليبي إلى مطار بيروت، وأخرى إيطالية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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