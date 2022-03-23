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الأربعاء، 23-03-2022 10:31 ص

مشاهد مرعبة من داخل المباني لحظة وقوع زلازل تايوان -فيديو

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، المشاهد الأولى من داخل منازلهم وأماكن عملهم لحظة وقوع سلسلة من الزلازل في تايوان .

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