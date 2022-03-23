مشاهد مرعبة من داخل المباني لحظة وقوع زلازل تايوان -فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، المشاهد الأولى من داخل منازلهم وأماكن عملهم لحظة وقوع سلسلة من الزلازل في تايوان .
أصيب شخص بجروح وانهار جسر قيد البناء في شرق #تايوان إثر زلزال بقوة 6,7 درجات ضرب قبالة الجزيرة.— السياق (@alsyaaq) March 23, 2022
وحدّد مرصد المسح الجيولوجي الأمريكي مركز الزلزال في عرض البحر على بُعد 70 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة هوالين السياحية وعلى عمق 10 كيلومترات.#السياق pic.twitter.com/uBA1ZCRVtK
Joer como va el 2022....#ULTIMAHORA en: #Taiwan #Terremoto .Magnitud 6,9— AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) March 22, 2022
Países afectados: #Japon , #Filipinas, #Taiwán y #China
Se produjo a 18 km del municipio de Changbin, condado de Taitung, Taiwán. #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/bA7NO76PhP
قبل قليل— عبدالله المزروعي (@AbdullaMazrouie) March 23, 2022
زلزال في تايوان بقوة 6.6 على مقياس ريختر pic.twitter.com/bpDPmjmO93
وأفاد مكتب الطقس المركزي في تايوان في وقت سابق من صباح اليوم ، انقر هنا، بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر في الساعة 0141 صباحا (1741 الثلاثاء بتوقيت جرينتش) على عمق 30.6 كيلومترا. ووقع الزلزال في البحر /حوالي 62 كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين شرقي البلاد.
وأضاف المكتب أن الزلزال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 4.7 درجة .