مشاهد مرعبة من داخل المباني لحظة وقوع زلازل تايوان -فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، المشاهد الأولى من داخل منازلهم وأماكن عملهم لحظة وقوع سلسلة من الزلازل في تايوان .

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وحدّد مرصد المسح الجيولوجي الأمريكي مركز الزلزال في عرض البحر على بُعد 70 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة هوالين السياحية وعلى عمق 10 كيلومترات.pic.twitter.com/uBA1ZCRVtK أصيب شخص بجروح وانهار جسر قيد البناء في شرق #تايوان إثر زلزال بقوة 6,7 درجات ضرب قبالة الجزيرة.وحدّد مرصد المسح الجيولوجي الأمريكي مركز الزلزال في عرض البحر على بُعد 70 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة هوالين السياحية وعلى عمق 10 كيلومترات. #السياق March 23, 2022



زلزال في تايوان بقوة 6.6 على مقياس ريختر قبل قليلزلزال في تايوان بقوة 6.6 على مقياس ريختر pic.twitter.com/bpDPmjmO93 March 23, 2022

وأفاد مكتب الطقس المركزي في تايوان في وقت سابق من صباح اليوم ، انقر هنا، بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر في الساعة 0141 صباحا (1741 الثلاثاء بتوقيت جرينتش) على عمق 30.6 كيلومترا. ووقع الزلزال في البحر /حوالي 62 كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين شرقي البلاد.



وأضاف المكتب أن الزلزال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 4.7 درجة .





