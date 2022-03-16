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الأربعاء، 16-03-2022 11:39 ص

فلكياً.. هذا موعد ظهور هلال شهر رمضان المبارك

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الوكيل الاخباري - مع بدء العد التنازلي لقدوم شهر رمضان المبارك، صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، فإن هلال شهر رمضان سوف يظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 06:25 صباحاً بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل من العام الميلادي 2022 (يوم الرؤية).

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ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فيما يبقى الهلال الجديد في سماء عدة مناطق أخرى بمصر لمدد تتراوح بين 17 و18 دقيقة.


وفى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 10 و25 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443 فلكياً يوم السبت الموافق الثاني من أبريل من العام الميلادي 2022.


وكان رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية في السعودية، الدكتور خالد الزعاق، حدد منذ أيام موعد نهاية شهر شعبان فلكيا وعدته 29 يوما.


وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن يوم السبت 2 إبريل سيكون غرة رمضان وعدته 30 يوما، ليكون يوم الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر، مضيفا أن "العامة يسمون شهر رمضان بالقصير لسرعة مرور أيامه حسيا ويسمون شهر شوال بالطويل".


كما قال في مقطع فيديو مرفق بالتغريدة "إن رمضان يقع بين أقصر وأطول شهور السنة إحساسا، بين شهر شعبان، والذي يسمونه بالقصير نظرا لشوق الناس لرمضان، وشهر شوال الطويل لأننا نفارق رمضان الغالي على قلوب المسلمين".

 

 

 

المصدر : العربية

 

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