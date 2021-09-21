الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكرم الطالب الفائز بلقب بطل تحدي القراءة العربي

ديوان المحاسبة يعلن نتائج امتحان مهنة المحاسبة القانونية

أردننا جنة يسير رحلات مسائية لمهرجان جرش

وزير الاعلام : التعليم سيبقى وجاهياً

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

تعميم من وزير الصحة الى جميع المستشفيات

الصحة تنفي إلغاء الموجز الإعلامي للإصابات بكورونا

الصحة لـ الوكيل : لا قرار بجعل فحص كورونا على نفقة المواطن

مدير مستشفيات البشير المستقيل : الخلاف ليس شخصي مع وزير الصحة

ضبط أدوية غير مرخصة تُباع للمواطنين

الثلاثاء، 21-09-2021 09:02 م

مصرع شخصين وإصابة العشرات في هجمات بقنابل في بوروندي

مصرع


الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة بوروندي عن مصرع شخصين وإصابة 102 آخرين في هجمات بقنابل بالعاصمة التجارية، بوجمبورا.

اضافة اعلان


ووصف رئيس الوزراء البوروندي آلان غيوم بونيوني الهجمات التي وقعت مساء أمس الاثنين بأنها "أعمال إرهابية" شنها أشخاص يسعون للاستفادة من انعدام الأمن في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا.


وأضاف أن "نصف المصابين يعانون من إصابات طفيفة وتمكنوا من العودة إلى منازلهم".


وتأتي انفجارات الاثنين بعد انفجارين وقعا في المطار الدولي في بوجمبورا الأحد، وبعد وقت قصير على مغادرة الرئيس إيفاريست ندايشيمي البلاد لحضور قمة سنوية للأمم المتحدة تضم قادة العالم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
614a0f334c59b709213ff80a

وزير الدفاع البريطاني يعتذر بعد تسرب بيانات 250 مترجما أفغانيا

6149fedd423604762f59c9f6 (1)

مصرع طيارين بتحطم مروحية عسكرية للجيش الهندي في كشمير

6149d68f42360477645131bc

إيران تعلن استئناف المفاوضات النووية خلال الأسابيع القادمة

6149feb742360476ff0166e8

العفو الدولية تحذر من انهيار مكاسب حقوق الإنسان في أفغانستان

6149fa064c59b70b6c45170a

ألمانيا تعرب عن تضامنها مع فرنسا في أزمة الغواصات

636401551229073412

العراق: اندلاع حريق بفندق في كربلاء

أخبار متعلقة
كمن

الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية غينيا بعد الانقلاب

6139535642360405ff0791e1

ميركل تكشف أول شيء ستفعله بعد الخروج من الحكم

السعودية

السعودية: وقف العمل بقرار تعليق السفر الى ثلاث دول

الد

التحالف الدولي: داعش غير قادر على احتلال أي أرض في العراق

61300f4cf0b5f

جنوب إفريقيا ليست في وضع يسمح لها باستيعاب لاجئين أفغان

6128e5b14236047acd05ac24

إسبانيا: مصرع 4 مهاجرين أثناء توجههم إلى جزر الكناري