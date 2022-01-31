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الإثنين، 31-01-2022 08:04 ص

مصرع 19 ‭ ‬شخصا بسبب انهيارات أرضية وفيضانات في البرازيل

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولو السلامة العامة في ولاية ساو باولو البرازيلية، أمس الأحد، إن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الولاية أودت بحياة 19 شخصا على الأقل منذ يوم الجمعة بينهم 7 أطفال.

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وتقول سلطات الولاية إن 9 آخرين أصيبوا بسبب الأمطار وأن 4 أشخاص في عداد المفقودين، في حين تشردت قرابة 500 أسرة في أنحاء الولاية.


وتفقد حاكم ساو باولو، جواو دوريا، المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات وهو على متن طائرة، وقال إنه وافق على مساعدة طارئة للمناطق المنكوبة قيمتها 2.79 مليون دولار أميركي.


وقالت الحكومة الاتحادية في بيان صدر عن وزارة التنمية الإقليمية إنها تراقب الوضع.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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