ماليزيا.. ارتفاع عدد المتضررين جراء الفيضانات إلى 125 ألفا

الوكيل الإخباري-ارتفع إجمالي المتضررين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ماليزيا في الأسبوعين الأخيرين إلى أكثر من 125 ألف نسمة، بعد اجتياح الفيضانات اليوم الاحد، 7 ولايات جديدة.

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ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا في بيان، قولها إن 8727 شخصا لجأوا إلى 128 مركز إنقاذ، كما تأثر بالفيضانات 125490 شخصا في جميع أنحاء البلاد، فيما أعيد 117700 منهم إلى بيوتهم.



وتحدث عادة فيضانات في الساحل الشرقي لماليزيا خلال موسم الرياح الموسمية السنوية بين تشرين الأول وآذار من كل عام، لكن الأمطار الغزيرة غير المعتادة التي بدأت في السابع عشر من كانون الأول الماضي تسببت في تشريد الآلاف والضغط على أجهزة الطوارئ.



وذكر المفتش العام للشرطة الماليزية أكريل ساني أن 50 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات، وما زال اثنان في عداد المفقودين.



بترا

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