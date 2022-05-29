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الأحد، 29-05-2022 07:27 ص

مصرع 31 شخصاً خلال تدافع في حفل خيري جنوب نيجيريا

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الوكيل الإخباري - قُتل 31 شخصاً على الأقل، السبت، خلال تدافع في جنوب نيجيريا خلال حفل خيري في ملعب رياضي، حيث كان يُوزّع الطعام، حسبما أفادت الشرطة.

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وقالت المتحدثة باسم الشرطة غريس إرينيجي-كوكو، إن التدافع حصل في مدينة بورت هاركورت في ولاية ريفرز في نيجيريا، ونجم عنه 31 قتيلاً على الأقلّ.
وأفادت وسائل إعلام نيجيرية بأن الحفل الخيري الذي أُقيم في ملعب رياضي تخلله توزيع طعام وهدايا للفقراء.


وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منها وكالة فرانس برس عائلات تبكي وتحاول إسعاف مصابيها خارج المستشفى العسكري في المدينة.


ووصف شهود عيان حالات تدافع هوجاء أجبرت الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى المدخل على التراجع.


وقال شاهد عيان يدعى شيسوم نواتشوكوو: "كانوا يقولون للناس ارجعوا إلى الخلف، ارجعوا إلى الخلف"، مضيفاً أن "بعض الأشخاص المندفعين من الخلف كانوا يدوسون على هؤلاء".


وأعلنت الشرطة أن تحقيقاً فتح في الحادث.

 

البيان


 




 

 


 

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