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الإثنين، 14-08-2023 08:17 م

مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 آخرين بغرق مركب قبالة سواحل تونس

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الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم محكمة صفاقس، فوزي المصمودي، إن 5 مهاجرين لقوا مصرعهم وهناك 7 آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية (وسط شرق).

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وأوضح فوزي المصمودي لوكالة "فرانس برس"، أن القارب المنكوب حمل على متنه 35 مهاجرا من بينهم نساء وأطفال أغلبهم تونسيون مع عدد قليل من أفارقة جنوب الصحراء.

وأكد أنه تمت نجدة 23 شخصا وانتشال 5 جثث ولا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين.

وفي الـ8 من أغسطس، لقي 11 شخصا مصرعهم وفقد 44 آخرون إثر غرق زورق مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل صفاقس، بالإضافة إلى إنقاذ شخصين، وكانوا يحملون جميعا جنسيات من دول جنوب الصحراء الإفريقية.

 




 

 


 

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