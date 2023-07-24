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الإثنين، 24-07-2023 12:43 م

15 قتيلا و19 مفقودا بغرق قارب قبالة سواحل إندونيسيا

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الوكيل الإخباري- لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 19 آخرون اليوم الاثنين بغرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وقال المكتب لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان، إن القارب غرق وعلى متنه 40 شخصا بعيد منتصف الليل. وتم إنقاذ ستة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في أسباب الغرق.

ونقل بيان عن محمد عرفة رئيس وكالة البحث والإنقاذ في مدينة كنداري بجنوب شرق سولاويسي، قوله إنه حتى الآن، ما يزال البحث جاريا عن 19 شخصا، مضيفا: "سيقوم بالبحث فريقان. الفريق الأول سيغوص حول موقع الحادث، وسيقوم الفريق الثاني بتمشيط سطح المياه حول موقع الحادث على متن زورق مطاطي وزورق بخاري".

وأشار الناطق الغعلامي ، إلى أن القارب كان يربط بين قريتي لانتو ولاغيلي في جزيرة مونا جنوب شرق سولاويسي، مبينا أن القارب كان عبارة عن زورق خشبي لنقل الركاب.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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