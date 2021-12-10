مصرع 53 مهاجرًا في حادث مروري في المكسيك

الوكيل الاخباري - لقي 53 مهاجرًا مصرعهم وأصيب 37 آخرون بجروح في حادث مروري وقع في وقت متأخر الليلة الماضية في جنوب شرق المكسيك.

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وقال مكتب المدّعي العام في ولاية تشياباس، إن التحقيقات الأولية أظهرت بأن سائق الشاحنة التي كان المهاجرون مكدّسين داخلها فقد السيطرة عليها فاصطدمت بجدار وانقلبت على الطريق قرب توكستلا غوتيريس، عاصمة الولاية، بحسب ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة .



وتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتّحدة داخل شاحنات هو طريقة معتادة لدى المهرّبين.

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