الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 02:33 م

مصرف البحرين المركزي يتيح تأجيل القروض لمدة 6 أشهر

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الوكيل الإخباري-أصدر مصرف البحرين المركزي تعميما لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات ستة أشهر إضافية، تنتهي في شهر يونيو القادم.

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وقال المركزي البحريني في بيان إن القرار جاء للتعامل مع انعكاسات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد البحريني وحفاظا على جهود التنمية المستدامة.


وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا.


وأوضح أن صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية، بما ساهم في الحفاظ على مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية.

 

روسيا اليوم

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