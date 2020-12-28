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الإثنين، 28-12-2020 02:17 م

اعتبارا من غد الثلاثاء

مصر.. إجراءات جديدة للمغادرة من السعودية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "مصر للطيران" المصرية، عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتبارا من غد الثلاثاء.

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وطالبت مصر للطيران في بيان لها من عملائها الراغبين في السفر من المملكة العربية السعودية إلى مصر بضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة.


وأكدت الشركة أن السفر سيكون وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة، ويأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.


وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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