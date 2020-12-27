الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تحسم قرارات هامة بعد أيام

أسعار الذهب الأحد 27/12/2020

الزراعة ترد على شكوى تاجر من عدم إدخال مستوردات الموز - فيديو

حادث مروع في عمان ومناشدة عاجلة للتبرع بالدم - صور

الصناعة والتجارة للوكيل : قانون جديد لتنظيم أعمال التأمين العام القادم

وفيات الأحد 27/12/2020

فرصة لسقوط أمطار خفيفة .. الأحد

ادارة السير تعلن عن تحويلات مرورية بعمان

إسبانيا.. تشخيص 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

روسيا.. إصابة رئيس حكومة القرم بكورونا

الأحد، 27-12-2020 12:14 م

السعودية تسمح للسجناء استئناف الأحكام

5fe8581a423604143f4d1009


الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بصدور موافقة الجهات العليا بشأن اعتماد آلية جديدة لتمكين السجناء والموقوفين من استئناف الأحكام الصادرة بحقهم خلال المدة القانونية المحددة.

اضافة اعلان
 

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة اليوم الأحد، على أن الآلية تضمنت تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية فيما يتعلق بتمكين السجناء والموقوفين من تقديم طلب الاستئناف تجاه الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا تجاه الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها، أو إقرار السجين أو الموقوف بعدم رغبته في استئناف الحكم الصادر بحقه.

كما تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء السعودي للنظر في الآلية المتبعة، "لتمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه خلال المدة المحددة نظاما".

وخلصت إلى توصيات أبرزها التأكيد على المحاكم التي تنظر قضايا السجناء والموقوفين بتمكين السجين أو الموقوف من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا، أو تقريره بعدم رغبته في ذلك، مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
استكشاف-مناجم-780x468

الجزائر تعتزم فتح باب الاستثمار للبحث عن مناجم جديدة

EoATCRmWMAAsot9

دونالد ترامب يتحدث عن أكبر عملية تزوير في تاريخ أمريكا

where-is-the-egyptian-foreign-ministry-located-1200x675

وفد مصري رسمي رفيع المستوى يصل طرابلس

08_030718_Snow_Carroll.b952542c.fill-735x490

الجزائر .. عواصف ثلجية والجيش يتدخل - شاهد

Image

الأناضول: زلزال قوي يضرب تركيا.. وقوات الشرطة تتحرك

ط

طهران .. ضحايا وجرحى جراء انهيارات وعواصف ثلجية

أخبار متعلقة
482dc2a3-0a83-4f26-88a6-ac1f4497d16e

السعودية تدعو لقمة خليجية بحضور الشيخ تميم

riyadh-reuters

السعودية.. توقعات بأسبوع ممطر والدفاع المدني يحذر

2020-12-03T142825Z_1467708858_RC2QFK9QT1FC_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-VACCINE

أمير سعودي يتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات.. فيديو

1040360927_0_0_4097_2216_1000x541_80_0_0_b47dc64cb90cebb51f74b2ad72c56c0b

إطلاق نار عشوائي يثير الفزع في السعودية.. وتحرك عاجل من الشرطة

180225102806TLUM

السعودية.. تحذيرات من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق

image_94

'توجيه أميري عاجل' بشأن فيديو أثار ضجة كبيرة في السعودية