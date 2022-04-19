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الثلاثاء، 19-04-2022 11:56 ص

مصر.. اختطاف أحد أعضاء فريق عمل مسلسل مصري في لبنان ومطالب بتدخل السيسي بشكل عاجل

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الوكيل الإخباري-كشفت وسائل الإعلام المصرية عن اختطاف أحد أعضاء فريق مسلسل "بطلوع الروح" المصري، الذي يعرض في رمضان 2022، وذلك خلال تصوير أحد المشاهد في لبنان.

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وكشف ماريو صادق روللي، نجل الشخص المصري صادق روللي، المختطف بلبنان من قبل جماعة مسلحة، خلال تصويره مسلسل "بطلوع الروح"، الذي يٌعرض على قناة إم بي سي، كشف تفاصيل اختطاف والده بقرية طيبة اللبنانية.


وقال ماريو صادق: "بابا محاسب في شركة لإنتاج المسلسل، وشغال في الميديا بقاله 10 سنين، ودي ثالث مرة يروح فيها لبنان، وكان موجودا مع فريق عمل مسلسل بطلوع الروح".


وأضاف ماريو: "والدي سافر لبنان في شهر نوفمبر الماضي، لتصوير المسلسل، المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2022 على قناة إم بي سي".


وأوضح: "علمت باختطاف والدي من مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوم التالي للواقعة، ثم تواصلت مع زملاء أبي في الشركة وتأكدت من الخبر، إلى أن تحدثت مع مالك الشركة".


وتابع: "كان مع والدي وقت الاختطاف سائق السيارة، الذي أُصيب بطلق ناري في قدمه، نتيجة إطلاق الجماعة  الإرهابية أعيرة  نارية عليهم لإيقاف السيارة، إلا أنه (السائق) تمكن من الفرار، نظرًا لكونه من سكان القرية.. والسواق دلوقتي في المستشفى تحت الرعاية الطبية".


وواصل ماريو روللي: "توجهتُ إلى وزارة الخارجية المصرية، وتقابلتٌ أيضا مع سكرتير السفير اللبناني، وبالفعل تواصلوا مع السفارة المصرية بلبنان، وحتى الآن في انتظار أخبار جديدة عن والدي".


وقال: "لحد دلوقتي مش عارفين من بالضبط اللي خاطفه، والجماعة اللي خطفته لسه ما أعلنوش عن نفسهم".


وطالب ماريو الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين قائلًا: "بابا بقاله 3 أيام مخطوف، ومش عارفين عنه أي حاجة"، مشددا: "أرجو من المسؤولين سرعة التحرك لإنقاذ أبي من يد تلك الجماعة الإرهابية".

 

روسيا اليوم

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