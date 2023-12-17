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الأحد، 17-12-2023 09:04 ص

مصر.. الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية رسميا غدا الاثنين

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إعلان نتيجة الانتخابات غدا الاثنين، حيث لم يتم تلق أية طعون من المرشحين أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان بشأن الاقتراع.

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وسيعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم غدا الاثنين بتوقيت القاهرة، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي.


كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.


ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

RT


 




 

 


 

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