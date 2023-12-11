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الإثنين، 11-12-2023 11:34 ص

المصريون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر انطلاق ثاني أيام ماراثون التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين.

وبدأ المصريون التوافد على المراكز الانتخابية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، قبل بدء التصويت بنصف ساعة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر الأحد الموافق للـ10 من الشهر الجاري وستستمر حتى الـ12 منه، حيث يتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

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وينافس السيسي (68 عاما) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

 

ويحق لنحو 67 مليون مصري ممن بلغوا الثامنة عشرة من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات، التي يشرف عليها أكثر من عشرين ألف قاضٍ.

 

RT

 




 

 


 

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