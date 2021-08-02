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الإثنين، 02-08-2021 08:37 م

مصر.. السلطات تصدر بيانا بعد تعرض القاهرة لهزة أرضية

هزه


الوكيل الإخباري - أصدرت محافظة القاهرة بيانا، للرد على استفسارات بعض المواطنين بعد تعرض العاصمة لهزة أرضية.

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وتوجه بعض المواطنين في منطقة حلوان بأسئلة عاجلة للمحافظة، حول أسباب شعورهم بهزة أرضية، حيث أكدت المحافظة أنه بالتواصل مع مرصد حلوان أفاد بأن هذا الشعور ناتج عن حدوث زلزال بقوة (2.9 ريختر) جنوب شرق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة بمنطقة صحراوية تسمى ( الميادين) ولم ينتج عنه أي تأثير على المنشآت ولا توجد أي خسائر حيث أنها منطقة صحراوية.


وأوضح البيان أنه لم تتأثر الأحياء المجاورة لمنطقة الهزة الأرضية بنطاق محافظة القاهرة بأية تداعيات سوى شعور طفيف بالهزة الأرضية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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