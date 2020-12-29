مصر.. النظر في إعادة محاكمة وزير مالية أسبق

الوكيل الإخباري - تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في إعادة إجراءات محاكمة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، في قضية "كوبونات الغاز".



ومن المقرر في هذه الجلسة، الاستماع للمرافعات حول هذه القضية، وذلك بعد أن حكمت محكمة جنايات القاهرة في أبريل 2013، على يوسف غالي بالسجن المؤبد غيابيا، في حين تقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

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من جانبها، وجهت النيابة العامة لوزير المالية الأسبق، تهمة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه مصري، والتزوير في محررات رسمية، وذلك بسبب إصدار موافقة رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد نظيف، على التعاقد مع إحدى الشركات ، بوكالة شركة أخرى، على صفقة توريد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات "الغاز"، من خلال "كوبونات" مطبوعة، بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.

المصدر : روسيا اليوم

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