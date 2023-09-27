مصر.. بيان هام لحملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فريد زهران

الوكيل الاخباري-أصدرت حملة فريد زهران المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر بيانا أعربت من خلاله عن قلقها البالغ من عدة شواهد تتعارض مع ما يرجونه من انتخابات 2024 كخطوة لبناء مسار ديمقراطي
وقالت حملة فريد زهران إنهم أكدوا في مشروع تقدموا به لأمانة الحوار الوطني وفي بيانات صدرت عن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الحركة المدنية"، أنهم مستعدون على الدوام للمشاركة في الانتخابات إذا لم يتم منعهم من ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضافت الحملة "لكن، وبكل أسف، نحن نرصد الآن وبكل قلق واستياء العديد من الشواهد التي تشير بأن هناك جهات تحاول منعنا من المشاركة".