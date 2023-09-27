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الأربعاء، 27-09-2023 07:31 م

مصر.. بيان هام لحملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فريد زهران

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الوكيل الاخباري-أصدرت حملة فريد زهران المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر بيانا أعربت من خلاله عن قلقها البالغ من عدة شواهد تتعارض مع ما يرجونه من انتخابات 2024 كخطوة لبناء مسار ديمقراطي

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وقالت حملة فريد زهران إنهم أكدوا في مشروع تقدموا به لأمانة الحوار الوطني وفي بيانات صدرت عن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الحركة المدنية"، أنهم مستعدون على الدوام للمشاركة في الانتخابات إذا لم يتم منعهم من ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

 

وأضافت الحملة "لكن، وبكل أسف، نحن نرصد الآن وبكل قلق واستياء العديد من الشواهد التي تشير بأن هناك جهات تحاول منعنا من المشاركة".

وذكرت في بيانها عددا من الشواهد، حيث قالت إنها على سبيل المثال لا الحصر، "انحياز أغلب أجهزة السلطة التنفيذية الواضح بما فيها أجهزة الإعلام للسيد رئيس الجهورية"، "حشد موظفي الجهاز الإداري للدولة واستغلال المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة" و"التضييق لتحرير توكيلات"، مشيرة إلى أنه وفي المقابل هناك العديد من الأنباء المتواترة التي تؤكد على أن هناك تضييق على كافة المرشحين الآخرين في استخراج التوكيلات وهي شكاوى تستحق التدخل من الهيئة الوطنية للانتخابات والتحقيق فيها ووقفها. 

 




 

 


 

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