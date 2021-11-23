الثلاثاء 23-11-2021
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الثلاثاء، 23-11-2021 07:24 م

مصر تتسلم رئاسة قمة الكوميسا

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الوكيل الاخباري - تسلمت مصر، اليوم الثلاثاء، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، والبالغ عددهم 21 دولة.

واستعرض الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لدى تسلمه رئاسة القمة، خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021- 2025 للقمة، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية بين دول التجمع، بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية؛ ما يضمن تجارة تفضيلية بين دول المجموعة، للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة، لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقًا مشتركة.

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