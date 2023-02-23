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الخميس، 23-02-2023 11:34 ص

مصر تعلن عن تحديات كبرى في مجال المياه

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أن مصر تواجه تحديات كبرى فيما يتعلق بندرة المياه، مشيرا إلى أن بلاده تعتمد كليا على مياه نهر النيل.

وأوضح الوزير المصري أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية المتعلقة بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية خاصة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية ودلتا النيل، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب.

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جاء ذلك خلال مشاركة الوزير المصري في الاحتفال السابع عشر بيوم النيل والذى يقام في نيروبي بكينيا تحت شعار "تعزيز التعاون بحوض النيل.. تنمية مستدامة تراعي تغير المناخ" بحضور رئيس الوزراء الكيني والوزراء والسفراء ممثلي دول حوض النيل.


وخلال كلمته أكد سويلم على إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل، وأن التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون في إطار قواعد القانون الدولي حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر.


ودعا وزير الري المصري إلى التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية، مستعرضا رؤيه مصر بأن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب في إحداث ضرر لدول الجوار .


كما أكد وزير الري المصري على حرص مصر على الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبدا.

 

RT

 




 

 


 

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