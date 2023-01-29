الأحد 29-01-2023
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الأحد، 29-01-2023 10:11 ص

البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية والبريطانية تجري تدريباً مشتركاً

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الوكيل الإخباري - أجرت قوات العمليات الخاصة، التابعة للبحرية الكورية الجنوبية والأمريكية "نيفي سيلز" تدريباً مشتركاً مع البحرية البريطانية، مؤخرا في المياه الكورية الجنوبية، طبقاً لما أعلنه الجيش الأمريكي.

وذكرت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في كوريا الجنوبية "إس.أو.سي.كيه.أو.آر" اليوم الأحد، أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية والكورية الجنوبية، أجرت تدريب "التشغيل البيني" مع سفينة الدورية "إتش.إم.إس سبي"، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في مياه كورية جنوبية، لم يتم تحديدها، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

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وأضافت القيادة أن اثنتين من السفن المقاتلة المتوسطة طراز "سي.سي.إم"، انضمتا إلى التدريب وأصدرتا صوراً له.


وتابعت القيادة أن القوات الكورية والبريطانية والأمريكية مارست قدراتها المشتركة، خلال هذا الحدث البحري الواقعي، الذي يمثل تحدياً.

 

البيان

 




 

 


 

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