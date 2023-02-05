الأحد 05-02-2023
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الأحد، 05-02-2023 09:39 ص

9 مفقودين في انقلاب قارب صيد بكوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - تقوم فرق الإنقاذ التابعة لخفر السواحل في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بالبحث عن تسعة أشخاص انقلب قاربهم في المياه قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية.

وذكرت السلطات أنه تم الإبلاغ في الساعة 11:19 من مساء أمس السبت (14:19 بتوقيت جرينتش) عن انقلاب القارب الذي يبلغ وزنه 24 طناً في المياه على بعد 16.6 كيلومتراً غربي جزيرة "دايبيتشي". 

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وتقع الجزيرة غير المأهولة على بعد نحو 20 كيلومتراً من بلدة "شينان" الجنوبية الغربية، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.


وقالت السلطات إن ما مجموعه 12 شخصاً، من بينهم ثلاثة أجانب، كانوا على متن القارب.

 

وتم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم من قبل قارب قريب، ونقلوا إلى المستشفى، وفقاً للسلطات.


ومع ذلك، لا يزال التسعة الآخرون في عداد المفقودين.


وقال وزير المحيطات تشو سيونج-هوان، خلال لقائه مع عائلات المفقودين في شينان، إنهم على ما يبدو كانوا على ظهر القارب وقت وقوع الحادث.

 

وأضاف أن معظم الذين فقدوا يبدو أنهم أجبروا على ترك القارب، متراجعاً عن افتراض سابق بأنهم محتجزون بداخله.


وقال الوزير إن عملية البحث تم توسيعها لتشمل منطقة أكبر من خلال نشر زوارق خفر السواحل والبحرية علاوة على قوارب الصيد القريبة.


وقالت البحرية إنها نشرت سفناً وطائرة وأعضاء من وحدة الإنقاذ البحري للمساعدة في العملية.


وفي وقت سابق، طالب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، ببذل أقصى الجهود في البحث عن المفقودين وإنقاذهم.


وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كيم أون هي، إن الرئيس أمر بحشد جميع الموارد المتاحة وتوسيع منطقة البحث والإنقاذ.


وأضافت كيم أن الرئيس أكد أيضاً الحاجة إلى تقديم الدعم الكامل لأسر المفقودين، حيث أمر بإرسال وزير الداخلية لي سانج-مين ووزير المحيطات تشو سيونج هوان إلى موقع الحادث.

 

البيان

 




 

 


 

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