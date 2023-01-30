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الإثنين، 30-01-2023 09:05 ص

جونسون يكشف كيف هدّده بوتين بالقتل قبل غزو أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - ادعى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاله له، في مكالمة هاتفية قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، فإن الأمر لن يستغرق سوى دقيقة واحدة".

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن جونسون قوله إن المحادثة "غير العادية" جرت في فبراير الماضي بعد أن زار كييف في محاولة أخيرة لإظهار الدعم الغربي لأوكرانيا وسط مخاوف متزايدة من حدوث هجوم روسي.

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وردد جونسون، الذي ظهر كداعم قوي لإدارة فولوديمير زيلينسكي في الأشهر التي أعقبت العملية العسكرية الروسية، هذا الزعم في سلسلة جديدة من ثلاثة أجزاء لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تبحث في كيف تصارع الغرب مع بوتين خلال السنوات التي سبقت الحرب في أوكرانيا.


وقام رئيس الوزراء الأسبق، الذي أجبر على ترك منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا في سبتمبر الماضي، بزيارة كييف في أوائل فبراير لتحذير روسيا من أن العملية العسكرية ستكون كارثية.


وأشار جونسون إلى أنه حذر بوتين من أنه ستكون هناك عقوبات غربية أكثر صرامة إذا أمر ببدء العملية العسكرية في أوكرانيا.


وقال أيضا إنه أبلغ الزعيم الروسي أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى زيادة دعم الدول الغربية لأوكرانيا مما يعني "المزيد من تواجد الناتو، وليس تراجع وجود الناتو" على حدود روسيا.


وتابع أن بوتين قال له خلال المكالمة "بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب. [...] ما هو أي وقت قريب؟ فقلت "حسنا، لن تنضم إلى الناتو في المستقبل المنظور .أنت تعرف ذلك جيدا".


وأضاف جونسون: "لقد هددني نوعا ما وقال،" بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، فإن الأمر لن يستغرق سوى دقيقة واحدة، أو شيء من هذا القبيل".

 

البيان

 




 

 


 

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