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الأربعاء، 02-03-2022 03:50 م

مصر تكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا

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الوكيل الإخباري-كشفت وسائل الإعلام المصرية عن اقتراب حلول شهر رمضان الذي يوافق فلكيا يوم السبت 2 أبريل 2022.

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وأوضحت أنه وفقا للمواعيد المعلنة من الهيئة المصرية العامة للمساحة، تتراوح مدة الصوم ما بين 14 ساعة و19 دقيقة إلى 15 ساعة و15 دقيقة بحسب الحسابات الفلكية.


وفلكيا تكون غرة شهر رمضان 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022 ، وبذلك يتبقى 30 يوما على رمضان.


وستبلغ مدة ساعات الصوم في أول يوم 14 ساعة و19 دقيقة، حيث ستكون صلاة المغرب في تمام الساعة 6:14 بتوقيت القاهرة، والعشاء 7:33، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30.

 

روسيا اليوم

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