الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 03:26 م

مصر تدعو لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

1037567723_0_2_1984_1118_1920x0_80_0_0_691f12bd17a963f14cb3c940f7a09cff


الوكيل الإخباري-دعت مصر، اليوم الأحد، لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأوكرانية.

اضافة اعلان


وجاء في بيان للخارجية المصرية، "دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".

يأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة تجاه أوكرانيا.
وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.


وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.


وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.


وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
d

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

360772_4_1645985825

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

bc89132a1323ee5da440c606b7db36d0

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

1645994068729

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

Screenshot_30

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أخبار متعلقة
shutterstock_1223771284-730x438

مصر.. عقوبة صارمة على مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

مصر النيل

مصر .. موجة جديدة من عدم الاستقرار الجوي

نيل

مصر.. تغير مفاجئ في لون مياه النيل والسلطات توضح

حالة-الطقس-اليوم-الأربعاء-1638917469-0

مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من يوم الأربعاء

OTREOIROPIT

الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية في مدينة هيرشبيلي الصومالية

صور-علم-مصر-17

مصر: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة خرق لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015