الحكومة المصرية تنفي وفاة طالبة في أوكرانيا

الوكيل الإخباري-نفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل بشأن وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا.

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وكتب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، عبر صفحتها على "فيسبوك": "أرجو توخي الحذر فيما ينقل من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "الطالبة جزائرية وتؤكد على صفحتها الخاصة أنها "الحمد لله" على قيد الحياة".



وفي وقت سابق، عقدت الوزيرة المصرية اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين فى مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والأطمئنان على أوضاعهم.



وطالبتهم مكرم بعدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التى تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفى مقدمتها السفارة المصرية فى كييف، حرصا على سلامتهم.



سبوتنيك

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