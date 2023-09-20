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الأربعاء، 20-09-2023 08:49 م

مصر.. قرار بوقف تصدير سلعة لضبط سعرها في الاسواق

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الوكيل الاخباري- وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

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وشهدت أسعار البصل خلال الساعات القليلة الماضية تحركا جنونيّا غير مسبوق، أشعل الأسواق المصرية وشكل أزمة لدى المواطنين؛ نظرا لكونه الخضار الأكثر استخداما عند الشعب المصري.

وكشف الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، سبب ارتفاع أسعار البصل في السوق المصري، إذ وصل سعر الكيلوجرام الواحد لنحو 35 جنيهًا.

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر قناة "mbc مصر"، إن سبب ارتفاع أسعار البصل هم الوسطاء، إذ يعطشون السوق من أجل رفع السعر.

 




 

 


 

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