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الثلاثاء، 31-01-2023 10:53 ص

مصر .. قناة السويس تستعد لاستقبال سفن لم تُبنَ بعد

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الوكيل الاخباري- كشف رئيس هيئة قناة السويس في مصر، عن استعداد البلاد لعمليات حفر جديدة في قناة السويس لاستقبال سفن لم تمر من قبل.

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وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن قناة السويس تستطيع استقبال مختلف أنواع السفن، ويتم العمل حاليًّا على تزويد الأعماق لتكون جاهزة لاستقبال سفن لم تُبنَ بعدُ.

ولفت ربيع، في كلمته خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إلى خطة تطوير أسطول الهيئة من قاطرات وكراكات، مشيرًا إلى أنه تم شراء عدد 2 كراكة هما الأفضل في الشرق الأوسط.

وكشف عن تحقيق الهيئة 717 مليون دولار إيرادات في يناير 2023، مقابل 492.3 مليون دولار، العام الماضي، بزيادة قدرها 45.6%، رغم كل التحديات العالمية.

وأشار ربيع إلى زيادة أعداد السفن إلى 1953 سفينة في يناير 2023، مقابل 1612 سفينة، خلال العام السابق، بزيادة قدرها 21.25%، وكذا زيادة الحمولات الصافية من 95.6 مليون طن، خلال عام 2022، إلى 110.6 مليون طن في يناير 2023، بزيادة قدرها 15.7%.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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