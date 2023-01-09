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الإثنين، 09-01-2023 01:33 م

مصر: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة بعد جنوح سفينة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.اضافة اعلان


وأشار ربيع الى أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لإحدى السفن، موضحا ان السفينة جنحت عند الكيلومتر 38 ويجرى العمل على قطرها.

وقال، إنه تم الدفع بـ4 قاطرات تتقدمها القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا لسحب السفينة الجانحة الى أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.
وأكد ربيع أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة حيث دخلت 26 سفينة من قافلة الجنوب.

ويبلغ طول السفينة 225 متر، وعرضها 32 متر، بحمولة قدرها 41 ألف طن.

وسجلت التقارير الملاحية اليوم الإثنين عبور 51 سفينة من الاتجاهين، 25 منها عبرت من شمال القناة و26 من الجنوب.

بترا

 




 

 


 

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