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الخميس، 19-01-2023 11:57 ص

قرار من السيسي حول زواج دبلوماسي مصري من فتاة أردنية

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الوكيل الاخباري- نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالموافقة لدبلوماسي مصري، بالزواج من فتاة أردنية.

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ونص قرار الرئيس المصري بأنه يؤذن للسفير بالسلك الدبلوماسي والقنصلي علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، بالزواج من فتاة تحمل الجنسية الأردنية. 


ووفقا للقانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي يحدد شروط واضحة فيمن يتقدم للالتحاق بالخارجية، يأتي على رأسها أن يكون المتقدم للسلك الدبلوماسي مصريا من أبوين مصريين بالمولد، وكذلك أن تكون زوجته مصرية.


ووفقا للقانون، وبالاحتكام إلى العرف الدبلوماسي أيضا فكل من يتزوج من سيدة أجنبية يعتبر مستقيلًا من الخارجية؛ لافتًا إلى أن هناك حالات محدودة من هذا النوع من الزواج طوال الخمسين عاما الماضية.

 




 

 


 

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