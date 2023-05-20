السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة للأحزاب: نقف على مسافة واحدة من الجميع

سائق تكسي يعلن عن أي توصيلة بدينار واحد في إربد بمناسبة الاستقلال وزفاف ولي العهد

العزام: إنارة الـ (ليد) في الشوارع توفر 15 مليون دينار

إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري في جنين

وظائف طبية للأردنيين في الكويت

مصر تمنع سفر فئة من مواطنيها إلى جدة والمدينة

4488 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

حملة تسويقية للأردن في معرض كان الدولي للأفلام

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

السبت، 20-05-2023 03:00 م

مطار تركي يعلق الرحلات الجوية بسبب اكتشاف جسم مجهول

6468b34c42360476664442b1


الوكيل الإخباري - قال موقع Haberler.com، إنه تم  إلغاء عشرات الرحلات الجوية اليوم السبت، في مطار غازي عنتاب التركي بعد اكتشاف جسم مجهول في الأجواء القريبة من المطار.

اضافة اعلان


ووفقا للموقع، في حوالي الساعة 00:30 (بتوقيت تركيا)، لاحظ طاقما طائرتي ركاب، وجود جسم غير معروف على ارتفاع حوالي 2743 مترا.

واضاف الموقع، أن "الطاقمين أبلغا مركز المراقبة الجوية في غازي عنتاب بالوضع". وبعد أن تحقق مراقبو الحركة الجوية من وجود الجسم الغريب فعلا، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار غازي عنتاب.


وتابع الموقع القول: "تمت إعادة توجيه بعض الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في غازي عنتاب، إلى مطاري سانليورفا وأضنة. منذ الليلة الماضية، تم إلغاء 26 رحلة جوية في مطار غازي عنتاب، بما في ذلك 13 إقلاع و 13 هبوط".


وذكرت السلطات، أنه لم يتم نشر NOTAM (Notice to airman - إخطار للطيار)،

 

ونوهت بأن بيانا رسميا بشأن هذه المسألة سيصدر في الساعات المقبلة.
وتسبب إلغاء الرحلات الجوية، في بقاء مئات الركاب ينتظرون لساعات في مطار غازي عنتاب.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
25123654

رائدا الفضاء السعوديان إلى الفضاء خلال ساعات

6468bcfb42360405ad33777e

تحطم "إف-18" تابعة لسلاح الجو الإسباني

image - 2023-05-20T155012.108

برلماني روسي مخضرم يقترح ترشيح بوتين للانتخابات

6468b74c4c59b70cfb5dc8e1

الحرس الثوري يتحدث عن "تعهد عراقي" بنزع سلاح الجماعات الإرهابية وطردها

1684583599994

قطر تؤكد عدم تعرض دبلوماسييها لأي سوء نتيجة اقتحام سفارتها بالخرطوم

6468a7ca4c59b70cfb5dc8db

مقاتل روسي: وصلنا إلى خط النهاية في تحرير أرتيوموفسك

أخبار متعلقة
DEWAN-SOUDIA-1

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود

597B2239-DDBA-46CC-A7F4-46ACCC8371E1

استقالة كبيرة مستشاري بايدن للسياسة الداخلية

image (31)

تحطم مسيّرة أوكرانية قرب موسكو

53c27c51-1671980841327380900

تونس الأولى عربيًا في استهلاك التبغ والعاشرة عالميًا

12fd54e3-a62b-49d0-9e0c-5f4ead632de5

محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش

image (30)

واشنطن تبدأ تدريب الجيش الأوكراني على دبابات أبرامز