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الإثنين، 29-03-2021 11:16 ص

مفاجأة مدوية حول حادث قطاري سوهاج في مصر

سوهواج
أرشيفية


الوكيل الإخباري- فجرت مصادر مصرية مطلعة على سير التحقيقات الداخلية بهيئة السكك الحديدية في قضية تصادم القطارين بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد مفاجأة مدوية، حيث كشفت أن سائق القطار الذي اصطدم بالقطار الآخر من الخلف كان ترك القطار لمساعدة لاستكمال الرحلة بحجة اللحاق بموعد.

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وأضافت المصادر، لصحيفة "الشروق" المصرية، أن المساعد لم يتمكن من التعامل مع مفاجأة وجود القطار الآخر أمامه فقام بإلقاء نفسه، ما تسبب له في كسر في القدم وتم التحفظ عليه في أحد المستشفيات.


وسلم سائق القطار نفسه للسلطات بعد ساعات من وقوع الحادث، واعترف بتفاصيل سيعلن عنها النائب العام فور انتهاء التحقيقات.


وتم تداول رسالة صوتية تطالب السائق ومساعده بالتوقف حتى لا يحدث تصادم مع القطار المتوقف، إلا أنه لم يتم تلقي ردٍ من أي منهما.


وكان حادث تصادم بين قطارين، أحدهما متوقف والآخر يتحرك بسرعة، قد تسبب في وفاة ما لا يقل عن 19 شخصا فضلا عن إصابة 185 آخرين.

 

البيان



 




 

 


 

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