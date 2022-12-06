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الثلاثاء، 06-12-2022 04:51 م

مقتل برلمانية في جمهورية دونيتسك بقصف أوكراني

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الوكيل الاخباري- أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إحدى أعضاء البرلمان الإقليمي لقيت حتفها في قصف القوات الأوكرانية لعاصمة الجمهورية.

وجاء في البيان، أن ماريا بيروغوفا عضو برلمان الجمهورية، لقيت حتفها نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك.

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وقال ممثل القوات الشعبية في الجمهورية: "نعم نؤكد مقتلها".

وأشار إلى أن بيروغوفا كانت تبلغ من العمر 29 عاما، وأصبحت من أعضاء البرلمان في عام 2018.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في دونيتسك تعرض وسط المدينة لقصف بأكثر من 10 قذائف من راجمات الصواريخ الأوكرانية اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات واندلاع حرائق بعدد من المواقع المدنية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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